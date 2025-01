UN bestätigen Brief-Eingang zum Rückzug der USA aus Klimaabkommen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen haben einen offiziellen Brief der US-Regierung zum erneuten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen erhalten. Das bestätigte Sprecher Stéphane Dujarric in New York. Das Schreiben sei am Montag im Hauptquartier der Vereinten Nationen eingegangen. Präsident Donald Trump hatte am Tag seiner erneuten Amtseinführung eine Verfügung zur Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung unterzeichnet.

Das Abkommen sieht eine Kündigungsfrist von einem Jahr nach Eingang eines entsprechenden Schreibens vor. Womöglich halten sich die USA aber schon von jetzt an nicht mehr an das Abkommen. In Trumps Dekret dazu heißt es, dass die Vereinigten Staaten davon ausgehen, dass der Rückzug von dem Abkommen und den damit verbundenen Verpflichtungen unmittelbar nach der Benachrichtigung der UN wirksam wird.

Trump hatte die USA bereits während seiner ersten Amtszeit aus dem Abkommen geführt. Der Austritt hatte allerdings nur wenige Monate Bestand, weil sein Nachfolger Joe Biden sich wieder zu dem Vertrag bekannte.

Vergangene Woche haben die USA den UN bereits den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angezeigt. Das Schreiben mit Datum 22. Januar bedeutet: Die Mitgliedschaft endet damit am 22. Januar 2026./scb/DP/he