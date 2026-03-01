DAX23.562 -0,3%Est505.747 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 -0,6%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.991 +0,2%Euro1,1536 -0,2%Öl98,44 +5,1%Gold5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer - US-Börsen vorbörslich rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut
TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UN-Flüchtlingshilfswerk: Bis zu 3,2 Millionen Vertriebene im Iran

12.03.26 12:46 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Seit Ausbruch des Krieges im Iran sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bislang bis zu 3,2 Millionen Menschen innerhalb des Landes geflüchtet.

Wer­bung

Der jüngsten Einschätzung der Organisation zufolge sind zwischen 600.000 und einer Million Haushalte zeitweise vertrieben worden. Im Iran leben gut 90 Millionen Menschen.

Die meisten Betroffenen würden aus Teheran und anderen Großstädten im Norden des Landes und in ländlichen Gebieten Schutz suchen, hieß es. Wenn der Konflikt andauere, werde die Zahl der Binnenflüchtlinge voraussichtlich noch steigen, warnte das UNHCR./al/DP/nas