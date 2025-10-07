DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Under Armour im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag mit Kursabschlägen

07.10.25 16:09 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,96 USD.

Under Armour Inc.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 4,96 USD. Bei 4,96 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 104.628 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 58,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 4,73 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,74 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,50 USD.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.02.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,055 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

mehr Analysen