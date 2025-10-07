Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 4,89 USD.

Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 4,89 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 603.108 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,30 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 4,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,055 USD je Under Armour-Aktie.

