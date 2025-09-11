Verluste in New York: S&P 500 fällt am Mittag zurück

S&P 500-Entwicklung

Wenig Veränderung ist am Freitagmittag in New York zu beobachten.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,02 Prozent leichter bei 6.586,46 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 50,967 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,002 Prozent leichter bei 6.587,34 Punkten in den Handel, nach 6.587,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.594,22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.580,48 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.445,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.045,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.595,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12,23 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.594,22 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 5,62 Prozent auf 389,52 USD), Micron Technology (+ 3,96 Prozent auf 156,53 USD), NRG Energy (+ 3,10 Prozent auf 162,81 USD), Enphase Energy (+ 2,79 Prozent auf 38,36 USD) und Super Micro Computer (+ 2,73 Prozent auf 45,15 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Moderna (-6,36 Prozent auf 23,78 USD), Oracle (-5,05 Prozent auf 292,30 USD), Under Armour (-4,47 Prozent auf 4,81 USD), Bio-Techne (-4,44 Prozent auf 50,85 USD) und Teradyne (-3,93 Prozent auf 111,02 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19.234.313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

