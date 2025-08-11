DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Aktie im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

21.08.25 16:11 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 5,02 USD nach.

Die Under Armour-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 5,02 USD abwärts. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,04 USD. Zuletzt wurden via New York 288.023 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. 136,99 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,80 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 4,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,068 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

