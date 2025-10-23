Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag auf grünem Terrain

Under Armour im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 4,86 USD zu.

Die Under Armour-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 4,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,79 USD. Bisher wurden heute 141.843 Under Armour-Aktien gehandelt.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,72 USD am 11.10.2025. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 2,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 08.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 06.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Under Armour rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,053 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Erste Schätzungen: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren