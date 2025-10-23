Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,84 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,84 USD. Bei 4,87 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 578.754 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 59,32 Prozent niedriger. Bei 4,72 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 2,38 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. USD gelegen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,053 USD je Under Armour-Aktie.

