DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.276 ±-0,0%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1650 +0,3%Öl67,49 -1,8%Gold3.386 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Blick auf Under Armour-Kurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag gesucht

26.08.25 16:10 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Under Armour zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,32 EUR 0,02 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 5,11 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,12 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,09 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 124.584 Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 132,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,80 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 6,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,068 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

Under Armour-Aktie sackt zweistellig ab: Under Armour-Zahlen enttäuschen

In eigener Sache

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen