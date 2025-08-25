Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag gesucht

Blick auf Under Armour-Kurs

Die Aktie von Under Armour zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,11 USD.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 5,11 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,12 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,09 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 124.584 Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 132,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,80 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 6,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,068 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

Under Armour-Aktie sackt zweistellig ab: Under Armour-Zahlen enttäuschen