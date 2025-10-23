AKTIE IM FOKUS: SAP wieder im Minus - Aussicht auf Cloud-Belebung reicht nicht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger haben sich am Mittwoch mit der Einordnung des Quartalsberichts und der Geschäftssignale von SAP (SAP SE) sehr schwergetan. Zunächst ging es an der Börse am frühen Morgen um bis zu 3 Prozent aufwärts. Im Bereich der 100-Tage-Durchschnittslinie folgte dann jedoch die Kehrtwende auf aktuell minus 2,3 Prozent.
Die Aktien der Walldorfer haben sich am heutigen Tageshoch von gut 244 Euro allerdings seit Mitte des Vormonats um 16,5 Prozent erholt, während der deutsche Leitindex Dax in diesem Zeitraum derweil um rund drei Prozent zulegte.
SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Analysten zogen gerade nach der Telefonkonferenz aber ein positives Fazit und bleiben optimistisch.
Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb UBS-Experte Michael Briest. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, ab dem kommenden Jahr soll es dann aber wieder eine Belebung geben.
Nicolas David von Oddo BHF hob sogar sein Kursziel auf 292 Euro an. In der Telefonkonferenz habe das Management positive Signale für die Abschlusspipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb er. Es sei also davon auszugehen, dass das Cloud-Wachstum 2026 anzieht. Die SAP-Führung sei optimistischer als noch im Juli./ag/mis/stk
