JPMorgan sieht großes Potenzial für vietnamesische Banken

• Vietnams Banken wachsen profitabel• Wenig neues Kapital nötig• Mehrere Banken mit "overweight" eingestuft

Vietnams Banken wachsen aktuell schnell. Trotzdem sind sie sehr profitabel. Das ist eine seltene Kombination, die sie zu einer attraktiven Investmentmöglichkeit macht, erklärte Harsh Modi, Stellvertretender Leiter für asiatische Finanzanalyse (ex Japan) bei der Investmentbank JPMorgan, gegenüber "CNBC".

Geringer Kapitalbedarf

In einer Mitteilung an Kunden, die Modi mit verfasst hat, gehen er und seine Mitautoren davon aus, dass die vietnamesischen Banken, die sie unter Beobachtung haben, in den nächsten zwei Jahren auf eine Eigenkapitalrendite von 15 bis 21 Prozent kommen dürften.

"Die Eigenkapitalrendite, die sie generieren, ist ziemlich hoch. Sie ist höher als das Wachstum der Bilanzsumme", so Modi in einem Interview. Dies impliziere, dass die Banken in Vietnam theoretisch kein frisches Kapital aufnehmen müssten, um ihr Wachstum zu finanzieren. Zwar würden sie dies trotzdem tun, aber nicht, weil sie darauf angewiesen wären, sondern nur weil sie ihre Kapitalquoten verbessern wollen oder um regulatorische Vorgaben zu erfüllen.

Dies mache die Aktien des Sektors interessant für Anleger. Insbesondere die Vietcombank, Techcombank und die Asia Commercial Bank werden mit "overweight" empfohlen. Zwar erhielten auch zahlreiche andere asiatische Banken dieselbe Einstufung durch JPMorgan, allerdings sei der Anlagehorizont für Vietnam länger als für den Rest der Region.

Starkes makroökonomisches Umfeld

Harsh Modi begründete den Optimismus für den Bankensektor mit guten makroökonomischen Faktoren: Eine Verbesserung der Produktivität in exportorientierten Sektoren ziehe ausländische Direktinvestitionen an und wirke sich in den nächsten Jahren positiv auf den Export und den Leistungsbilanzüberschuss aus. Dies sorge wiederum dafür, dass Vietnam über eine ausreichende Liquidität verfügen werde.

Außerdem sind zahlreiche Marktteilnehmer der Ansicht, dass das südost-asiatische Land zu den großen Gewinnern des sino-amerikanischen Handelskonflikts zählt. Sie glauben nämlich, dass die von US-Präsident Trump gegen China verhängten Zölle und Beschränkungen dazu führen dürften, dass Vietnam dem Reich der Mitte Marktanteile insbesondere im arbeitsintensiven Produktionssektor abjagen kann.

