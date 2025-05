Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,70 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 47,70 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 47,95 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,95 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 57.262 Stück.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,53 Prozent hinzugewinnen. Am 02.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 13,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,00 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 tief in der Verlustzone