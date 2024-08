Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 47,81 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 47,81 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,82 GBP aus. Bei 47,79 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 83.650 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 47,90 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Abschläge von 23,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,51 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,86 EUR je Unilever-Aktie.

