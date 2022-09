Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Unilever-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 44,95 EUR. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 44,84 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.893 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 48,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2022). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Abschläge von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,86 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 26.07.2022 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 13.782,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2022 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

