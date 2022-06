Unilever Aktie News: Unilever verteuert sich am Mittag

Die Unilever-Aktie notierte im XETRA-Handel um 02.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 43,53 EUR. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 43,96 EUR zu. Bei 43,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.052 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2021 bei 51,09 EUR. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 14,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 10,48 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 38,86 GBP.

Unilever ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.782,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.328,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 26.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 20.07.2023 dürfte Unilever die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

