Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 43,03 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 43,03 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 43,23 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 43,07 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 478.516 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,56 GBP) erklomm das Papier am 24.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,92 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

