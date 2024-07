Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,43 GBP an. Mit einem Wert von 43,43 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 53.021 Stück.

Am 18.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,91 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 15,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,22 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

