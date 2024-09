Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Unilever

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 49,11 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 49,11 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 49,36 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,12 GBP ab. Bei 49,35 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 370.194 Stück.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,54 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 33,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,64 GBP aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

