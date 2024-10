Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 48,68 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,85 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 48,59 GBP. Bisher wurden via London 79.411 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 24,39 Prozent sinken.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,34 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone