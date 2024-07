Kurs der Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Vormittag an Boden

05.07.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 43,49 GBP.

Wer­bung

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 43,49 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 43,52 GBP zu. Mit einem Wert von 43,43 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.743 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 44,57 GBP. Mit einem Zuwachs von 2,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 15,37 Prozent Luft nach unten. Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,71 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,58 GBP an. Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 10,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 10,80 Mrd. EUR umsetzen können. Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren. In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com