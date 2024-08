Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag südwärts

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 48,36 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 48,36 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 48,18 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,82 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.389.215 Unilever-Aktien.

Am 05.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,20 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 1,74 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 31,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,77 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,51 GBP aus.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Freitagmittag mit Abgaben