Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,6 Prozent auf 44,87 GBP ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 44,87 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,87 GBP. Bei 45,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.169 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,20 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 17,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,04 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

