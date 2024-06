Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,01 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,01 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 44,18 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,04 GBP. Zuletzt wechselten via London 945.580 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,18 GBP erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,39 Prozent. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 16,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,71 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,92 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

