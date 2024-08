Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,17 GBP zu.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 48,17 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,26 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,10 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 86.500 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2024 auf bis zu 49,20 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 2,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,77 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,51 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

X reicht Klage gegen Werbevereinigung ein

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün