Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 44,92 GBP ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,92 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,81 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,89 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 366.278 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 22,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,04 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

