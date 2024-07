Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 43,58 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 43,58 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 43,60 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,40 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 497.834 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 44,57 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 2,22 Prozent niedriger. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,58 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 10,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

