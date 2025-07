Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 44,60 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte um 11:46 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 44,60 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 44,49 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,80 GBP. Bisher wurden heute 242.712 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. 12,87 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,24 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell