Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 45,38 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,38 GBP ab. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 44,95 GBP. Bei 45,84 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 590.312 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. 10,93 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 23,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,49 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

