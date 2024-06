Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag tiefer

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 43,54 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 43,54 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 43,34 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 43,38 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 38.094 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,18 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 1,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 15,47 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,92 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Verluste in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein