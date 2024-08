Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,16 GBP ab.

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 47,16 GBP abwärts. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 47,15 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 47,24 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 36.900 Aktien.

Am 06.08.2024 markierte das Papier bei 49,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,33 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,77 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,51 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

