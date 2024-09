Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Nachmittag ein

Kurs der Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 49,44 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 49,44 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 49,41 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,99 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.108.169 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

