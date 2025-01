Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Unilever

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 45,06 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,06 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 44,90 GBP. Bei 45,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 77.414 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 11,73 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 22,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,49 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Am 29.01.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Unilever-Aktie.

