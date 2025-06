Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 46,39 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 46,39 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,28 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,43 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 453.878 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 42,67 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,66 GBP aus.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

