Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 44,26 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,26 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 44,27 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,16 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 84.702 Aktien.

Am 14.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 16,84 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

