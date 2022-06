Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 15.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 42,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 42,00 EUR. Bei 42,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 966 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2021 erreicht. 17,80 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,40 EUR am 11.03.2022. Mit einem Kursverlust von 6,59 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,86 GBP an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 28.04.2022. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 13.782,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

