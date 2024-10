Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 48,47 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 48,47 GBP zu. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 48,60 GBP. Mit einem Wert von 48,44 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 517.620 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 3,71 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 24,07 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,34 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie dennoch rot: Unilever schließt Verkauf des Russland-Geschäfts ab

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start leichter

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten