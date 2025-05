Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag fester

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 46,20 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 46,20 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 46,41 GBP. Bei 46,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.384.155 Unilever-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.05.2024 bei 42,16 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,74 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je Unilever-Aktie.

