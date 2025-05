Aktienentwicklung

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Freitagvormittag ins Plus

16.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 46,31 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 46,31 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 46,32 GBP. Bei 46,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 65.821 Unilever-Aktien den Besitzer. Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,16 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,25 GBP. Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

