Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 44,11 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 44,11 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,29 GBP aus. Bei 43,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 837.546 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 19,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,71 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,61 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

