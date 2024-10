Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,96 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 48,96 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 48,97 GBP. Mit einem Wert von 48,65 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.289 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 24,83 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,34 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

