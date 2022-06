Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag im Aufwind

Um 17.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Unilever-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 41,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 42,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.806 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,40 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,86 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 13.782,00 EUR gegenüber 12.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

