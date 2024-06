Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,47 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 44,47 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,57 GBP aus. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,46 GBP. Bei 44,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 59.847 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,57 GBP erreichte der Titel am 17.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,81 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,24 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,92 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus