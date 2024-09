Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Unilever im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 49,87 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 49,87 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,02 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 49,98 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.952 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 35,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

