Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 49,37 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 49,37 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 49,37 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,21 GBP ab. Bei 49,22 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 52.071 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,45 Prozent.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

