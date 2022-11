Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 46,49 EUR. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,68 EUR. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 46,44 EUR. Bei 46,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 11.240 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,47 EUR an. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 4,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Mit Abgaben von 17,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,41 GBP.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.800,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.451,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,59 EUR im Jahr 2022 aus.

