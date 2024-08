Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever behauptet sich am Nachmittag

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 47,29 GBP.

Bei der Unilever-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 47,29 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 47,30 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,98 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,14 GBP. Bisher wurden heute 592.815 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 49,20 GBP markierte der Titel am 06.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 22,17 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 46,64 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

