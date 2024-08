Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag im Minusbereich

Unilever im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 47,17 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 47,17 GBP ab. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 47,13 GBP ein. Bei 47,14 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.115 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 49,20 GBP markierte der Titel am 06.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

