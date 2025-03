Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 45,72 GBP zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 45,72 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,87 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,41 GBP. Zuletzt wechselten via London 516.198 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,15 EUR je Aktie.

