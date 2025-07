Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 44,06 GBP ab.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 44,06 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 43,94 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,35 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 454.865 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 14,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit Abgaben von 2,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,11 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

