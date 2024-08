Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 47,26 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:47 Uhr bei 47,26 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 47,33 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 47,10 GBP. Mit einem Wert von 47,19 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 221.367 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,20 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind